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Эрдоган объявил трехдневный национальный траур по погибшим в секторе Газа

Анна Ушакова
01:45 19.10.2023
Приспущенные флаги в Турции будут развиваться в течение трех дней.
Эрдоган объявил трехдневный национальный траур по погибшим в секторе Газа
© Фото: Ana Fernandez Keystone Press Agency Global Look Press
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Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил трехдневный национальный траур по погибшим в секторе Газа. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

 «Мы чувствуем в наших сердцах огромную боль, которую пережили наши палестинские братья. В знак уважения к тысячам мучеников, большинство из которых дети и ни в чем не повинные граждане, в нашей стране объявлен трехдневный национальный траур» - цитирует Эрдогана TRT Haber.

Лидер Турции добавил, что чтобы разделить боль народа Палестины, который подвергся атакам со стороны Израиля, было принято решение приспустить флаги до субботы.

17 октября Минздрав сектора Газы сообщил о ракетном ударе по баптисткой больнице «Аль-Ахли», в результате которого погибло около 800 человек. В Москве к посольству Палестины люди принесли цветы, свечи и детские игрушки.

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