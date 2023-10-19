Приспущенные флаги в Турции будут развиваться в течение трех дней.

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Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил трехдневный национальный траур по погибшим в секторе Газа. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

«Мы чувствуем в наших сердцах огромную боль, которую пережили наши палестинские братья. В знак уважения к тысячам мучеников, большинство из которых дети и ни в чем не повинные граждане, в нашей стране объявлен трехдневный национальный траур» - цитирует Эрдогана TRT Haber.

Лидер Турции добавил, что чтобы разделить боль народа Палестины, который подвергся атакам со стороны Израиля, было принято решение приспустить флаги до субботы.

17 октября Минздрав сектора Газы сообщил о ракетном ударе по баптисткой больнице «Аль-Ахли», в результате которого погибло около 800 человек. В Москве к посольству Палестины люди принесли цветы, свечи и детские игрушки.