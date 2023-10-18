В Москве к зданию посольства Палестины принесли цветы и игрушки
Мемориал возник после атаки на больницу в секторе Газа.
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В Москве к посольству Палестины люди принесли цветы, свечи и детские игрушки. Стихийный мемориал возник после атаки на больницу «Аль-Ахли» в секторе Газа.
Напомним, мощный взрыв произошел накануне вечером. По разным оценкам, в результате произошедшего погибли до 800 человек.
Ряд стран обвинил в трагедии ЦАХАЛ. Однако Израиль утверждает о своей непричастности к атаке.
Президент Палестины Махмуд Аббас назвал удар по больнице «военной резней».