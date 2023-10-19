Саруханов назвал кошмаром убийство сына и тещи Намина

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Музыкант, поэт и композитор Игорь Саруханов назвал кошмаром убийство сына и тещи Стаса Намина. В беседе со «Звездой» он назвал совместное творчество и дружбу с Наминым частью своей жизни и выразил соболезнования.

«Для меня это как обухом по голове. Стас для меня - это часть моей жизни, это учитель, друг и брат. Это когда в любое время ночи звонок, и так 24 на 7. Я собирался звонить ему. Конечно, мои соболезнования Стасу, родным и близким. Это какой-то кошмар, я не могу понять», - сказал Саруханов.

Трагедия произошла в загородном доме в деревне Крюково Истринского района Подмосковья. По горячим следам был задержан подозреваемый. По данным правоохранителей, это родственник жертв. Сейчас на месте ЧП ведутся следственные действия, назначен ряд экспертиз.