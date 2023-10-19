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В Истре задержали возможного убийцу сына и тещи Стаса Намина

Елизавета Кондрикова
09:24 19.10.2023
Ранее в подмосковном городе были найдены тела молодого человека и пожилой женщины с ножевыми ранениями.
В Истре задержали возможного убийцу сына и тещи Стаса Намина
© Фото: t.me/gsuskmosobl
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В Истре задержали подозреваемого в убийстве двух человек, сообщили в ГСУ следственного комитета России по Московской области. В ведомстве добавили, что предполагаемый убийца являлся родственником жертв.

«По данным следствия, в ночное время 19 октября 2023 года в частном доме в д. Крюково обнаружены трупы женщины 1938 года рождения и ее 30-летнего внука», - говорится в сообщении СК России по области.

В настоящее время ведется следственный осмотр, затем будет назначена судебная экспертиза и рассмотрен вопрос об избрании преступнику меры пресечения.

По данным СМИ, убитыми оказались сын и теща композитора и продюсера Стаса Намина. Тела жертв были найдены в загородном коттедже с ножевыми ранениями. Пожилую женщину ударили в грудь, а у молодого человека ранения по всему телу.

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