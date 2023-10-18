Роспотребнадзор не поддерживает онлайн-продажу алкогольной продукции

В ведомстве указали на риски того, что покупатель получит не тот товар.

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Роспотребнадзор не поддерживает разрешение онлайн-продажи алкогольной продукции, заявил начальник управления федерального надзора в области защиты прав потребителей Олег Прусаков. По его словам, есть риски, что покупатель получит не тот товар.

«Хочу сказать, что позиция Роспотребнадзора достаточно ясная и четкая - мы не поддерживаем инициативы, которые касаются разрешения на онлайн-торговлю алкогольной продукцией», - цитирует РИА Новости слова Прусакова.

Напомним, в июле инициативу об онлайн-продаже алкоголя поддержал Минпромторг России. Легализовать продажи спиртных напитков через Интернет предложил сенатор Андрей Клишас. Законопроект он внес в Госдуму.

А недавно глава Министерства финансов Антон Силуанов, выступая на парламентских слушаниях в Совете Федерации, заявил, что ведомство поддерживает онлайн-продажу алкогольных напитков.