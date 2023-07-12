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Законопроект предполагает, в частности, привлечь к легальной торговле алкоголем через интернет расширенное количество участников, в том числе интернет-магазины и агрегаторы информации о товарах и услугах.

Минпромторг РФ поддержал инициативу об онлайн-продаже алкоголя, сообщил ТАСС замглавы министерства Виктор Евтухов. Легализовать в России продажи алкоголя через интернет и обеспечить контроль такой деятельности предложил сенатор Андрей Клишас. Он внес в Госдуму соответствующий законопроект.

По словам Евтухова, сейчас в России созданы нужные инструменты для регулирования продаж алкоголя. Они должны способствовать снижению потребления среди населения. При условии надлежащего контроля это нормальная инициатива, сказал замминистра.

В конце июня Минпромторг концептуально поддержал этот законопроект. Он предполагает в частности, привлечь к легальной торговле алкоголем через интернет расширенное количество участников, в том числе интернет-магазины и агрегаторы информации о товарах и услугах.

Ранее сообщалось, что в Госдуме хотят запретить продавать пиво и сидр в общепите индивидуальным предпринимателям. Это связано с массовым отравлением некачественным алкоголем в нескольких регионах страны.