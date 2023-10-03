В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Силуанов заявил, что Минфин поддерживает онлайн-продажу алкоголя

Максим Крюков
15:04 03.10.2023
По словам министра финансов РФ Антона Силуанова, есть ведомства, которые пока выступают категорически против данного предложения.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Алексей Мальгавко, РИА Новости
Читайте нас на:

Глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов, выступая на парламентских слушаниях в Совете Федерации, заявил, что ведомство поддерживает онлайн-продажу алкогольных напитков.

«Вы знаете, тема (продажи алкоголя через Интернет. - Прим. ред.) у нас в правительстве обсуждалась, она достаточно дискуссионная», - сказал он.

Министр добавил, что есть ведомства, которые пока выступают категорически против этой идеи, отметив, что у данного предложения есть плюсы и минусы.

«Мы считаем, что плюсов больше, если установить порядок и контроль за продажей, потому что сейчас продается много паленого алкоголя в Интернете и никак не получается установить контроль за такого рода сайтами», - заявил Силуанов.

В июле инициативу об онлайн-продаже алкоголя поддержал Минпромторг РФ. По словам замглавы ведомства Виктора Евтухова, сейчас в России созданы нужные инструменты для регулирования продаж спиртных напитков. Легализовать в стране продажи алкоголя через Интернет и обеспечить контроль такой деятельности предложил сенатор Андрей Клишас, он внес в Госдуму соответствующий законопроект.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:04 В стране и мире
Видео
Силуанов заявил, что Минфин поддерживает онлайн-продажу алкоголя
13:21 В стране и мире
Нобеля по физике присудили за изучение электронов и природы света
12:57 В стране и мире
Парламент Армении ратифицировал Римский статут МУС
12:20 В стране и мире
Видео
Шойгу: российские войска значительно ослабили боевой потенциал противника
09:48 В стране и мире
СК обвинил главу ГУР Украины Буданова в терактах на территории России
Популярное
Видео
«Наденьте тапок»: полицейские разбудили пьяную пассажирку самолета в Красноярске
Видео
В Москве женщину насмерть зажало между двумя автомобилями во дворе
Спустя 33 года после открытия NASA обнаружило летящий к Земле огромный астероид
Видео
Вдова Алексея Балабанова показала редкие фотоснимки с Бодровым-младшим
Видео
В Крыму выплывший из моря кабан распугал людей на пляже
Видео
Пленный украинец Дорош рассказал, что в ВСУ любят «бухнуть»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.