Силуанов заявил, что Минфин поддерживает онлайн-продажу алкоголя

По словам министра финансов РФ Антона Силуанова, есть ведомства, которые пока выступают категорически против данного предложения.

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Глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов, выступая на парламентских слушаниях в Совете Федерации, заявил, что ведомство поддерживает онлайн-продажу алкогольных напитков.

«Вы знаете, тема (продажи алкоголя через Интернет. - Прим. ред.) у нас в правительстве обсуждалась, она достаточно дискуссионная», - сказал он.

Министр добавил, что есть ведомства, которые пока выступают категорически против этой идеи, отметив, что у данного предложения есть плюсы и минусы.

«Мы считаем, что плюсов больше, если установить порядок и контроль за продажей, потому что сейчас продается много паленого алкоголя в Интернете и никак не получается установить контроль за такого рода сайтами», - заявил Силуанов.

В июле инициативу об онлайн-продаже алкоголя поддержал Минпромторг РФ. По словам замглавы ведомства Виктора Евтухова, сейчас в России созданы нужные инструменты для регулирования продаж спиртных напитков. Легализовать в стране продажи алкоголя через Интернет и обеспечить контроль такой деятельности предложил сенатор Андрей Клишас, он внес в Госдуму соответствующий законопроект.