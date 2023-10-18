Небензя заявил, что пока СБ ООН теряет время, в секторе Газа гибнут люди

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Совет Безопасности ООН потерял время, когда не принял резолюцию России по Газе, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. В результате снова погибли люди, сказал он.

«Каждый, кто вчера не поддержал наш проект гуманитарной резолюции с призывом к немедленному прекращению огня, должен осознавать, что несет часть ответственности за произошедшее в Газе», - сказал Небензя.

Резолюция Бразилии не поможет избежать повторения трагедии в баптистской больнице в зоне палестино-израильского конфликта, сказал постпред России. В ней нет прямого призыва к прекращению огня, а только призыв к гуманитарным паузам.

Небензя предложил осудить удар по больнице в секторе Газа в поправках к резолюции СБ ООН по израильско-палестинскому конфликту. США, Британия и Албания выступили против.

Срочное заседание Совбеза ООН созвали Россия и ОАЭ после удара по больнице в секторе Газа.