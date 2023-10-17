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Небензя: голосование в СБ ОНН показало, кто на самом деле выступает за перемирие

Елизавета Кондрикова
08:16 17.10.2023
Постпред указал на эгоистические и узкокорыстные цели стран Запада, которые помешали дать коллективный ответ для преодоления конфликта на Ближнем Востоке.
Небензя: голосование в СБ ОНН показало, кто на самом деле выступает за перемирие
© Фото: Eskinder Debebe, UN Photo, Global Look Press
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Постпред России при ООН Василий Небензя назвал «показательными» результаты голосования в Совбезе ООН (СБ ООН) по российской резолюции о прекращении огня в зоне конфликта на Ближнем Востоке, отметив, что оно продемонстрировало «узкокорыстные» интересы отдельных стран.

«Оно наглядно продемонстрировало, кто на самом деле выступает за немедленное перемирие, прекращение неизбирательных бомбежек сектора Газа и обеспечение безусловного гуманитарного содействия населению анклава, а кто по-прежнему упорно блокирует единый сигнал Совета, преследуя узкокорыстные политические цели», - заявил Небензя на заседании СБ ООН.

Дипломат добавил, что подобная ситуация указывает на эгоистические устремления стран Запада, что стало «единственной причиной» неспособности принять коллективные меры по деэскалации палестино-израильского конфликта. По словам постпреда, ситуация на Ближнем Востоке представляет собой «крупнейшую вспышку насилия» в регионе за последние десятилетия.

Российский проект гуманитарной резолюции по немедленному и устойчивому прекращению огня в регионе не набрал необходимые девять голосов для принятия, документ одобрили пять государств, четыре высказались против и еще шесть воздержались. В России выразили свое разочарование подобным исходом. 

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