Shafaq: авиабазу США в Иракском Курдистане атаковали БПЛА

Американская военная база на территории иракского аэропорта Харир атакована дроном. Удар стал последствием протестов граждан Ирака против атаки на больницу в секторе Газа.

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Военный аэропорт Харир на севере Ирака подвергся удару беспилотника. Атака произошла сегодня днем. Это нападение связывают с массовыми протестами против бомбардировки больницы в секторе Газа, в которой жители иракских городов обвиняют Израиль. После этого сразу несколько группировок объявили о намерениях нанести удар по американским интересам в стране.

«Удар с применением беспилотника по военному аэродрому Харир в Эрбиле был нацелен по американским силам, дислоцированным в аэропорту», - сообщил информационному агентству Shafaq источник в службах безопасности.

Ответственность за нападение взяла на себя вооруженная группировка под названием «Ташкиль аль-Варитин» - оперативный центр по поддержке «Потопа Аль-Аксы». Несколькими часами ранее армия США помешала боевикам атаковать базу Айн аль-Асад в провинции Анбар в западной части Ирака.

В минувший понедельник президент США и премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани провели переговоры по вопросам предотвращения эскалации конфликта в секторе Газа. 17 ноября после атаки на больницу «Аль-Ахли», в которой погибли более 500 палестинцев, в основном женщин и детей, Израиль и Палестина обвинили друг друга в нанесении этого удара.

После атаки больницы министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади заявил об отмене четырехстороннего саммита по ситуации в секторе Газа, который лидеры Египта, Палестины, США и Иордании планировали провести в среду в Аммане.