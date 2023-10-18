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Байден отменил поездку в Иорданию на встречу с лидерами арабских государств

Анна Ушакова
02:22 18.10.2023
Пресс-пул Белого дома сообщает, что президент США Джо Байден принял решене отложить визит в Иорданию.
Байден отменил поездку в Иорданию на встречу с лидерами арабских государств
© Фото: White House Global Look Press
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Джо Байден принял решение отложить поездку в Иорданию, которая планировалась после визита в Израиль. Об этом сообщается в заявлении представителя Белого дома, распространенном его пресс-пулом.

«После консультаций с королем Иордании Абдаллой II и в свете объявленного президентом палестинской автономии Махмудом Аббасом траура президент Байден отложит поездку в Иорданию и запланированную встречу с этими двумя лидерами и с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. Президент выразил глубочайшие соболезнования невинным людям, погибшим в результате взрыва больницы в секторе Газа, и пожелал скорейшего выздоровления раненым. Он надеется в ближайшее время провести личные консультации с этими лидерами и согласился поддерживать регулярное и непосредственное взаимодействие с каждым из них» - говорится в сообщении.

Глава МИД Иордании заявил об отмене четырехстороннего саммита по ситуации в секторе Газа в Аммане. Министр иностранных дел Иордании в своем сообщении для Al Jazeera отметил, что саммит был отменен после консультации с Египтом, США и Палестиной.

Напомним, вечером 17 октября Минздрав сектора Газа сообщил, что в результате обстрела баптистской больницы «Аль-Ахли» погибло более 800 человек. В связи с этим, президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур в автономии и отказался участвовать во встрече с США, Иорданией и Египтом.

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