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Парламент Грузии не смог объявить импичмент президенту Саломе Зурабишвили, сообщает ТАСС со ссылкой на результаты голосования.

За досрочную отставку президента проголосовали 86 депутатов из 100 необходимых. Против выступил один. Оппозиция в зале заседаний во время голосования не присутствовала. Всего в парламенте Грузии 150 депутатов.

Таким образом, Зурабишвили сохранила за собой пост.

Депутаты обвиняли президента Грузии в том, что она совершала зарубежные рабочие визиты без согласия правительства и тем самым нарушила конституцию страны. Зурабишвили отказалась уходить в отставку после выдвижения этих обвинений.

Конституционный суд Грузии 16 октября подтвердил нарушение Зурабишвили 52-й статьи конституции, которая гласит, что президент может осуществлять представительские функции во внешних отношениях только с разрешения кабинета министров.