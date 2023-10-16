Президент Грузии отказалась уходить в отставку после нарушения закона

Саломе Зурабишвили заявила, что в стране «убили европейское будущее и демократию».

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Грузинский президент Саломе Зурабишвили заявила, что не собирается уходить в отставку. По ее словам, сегодня в стране одним выстрелом «убили европейское будущее и демократию».

«Хочу сказать вам, что я никуда не ухожу, не подаю в отставку», - цитирует РИА Новости слова политика.

Напомним, сегодня Конституционный суд Грузии признал президента Саломе Зурабишвили нарушившей закон из-за ее поездок в европейские страны, несмотря на прямой запрет правительства. Это разрешает процедуру импичмента.

Теперь же решение суда должен утвердить парламент. Для этого необходимо 100 голосов депутатов. Если они наберутся, что президент будет считаться отстраненной в порядке импичмента.