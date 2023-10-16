В Грузии стартовала процедура импичмента нарушившей закон Зурабишвили

Чтобы отстранить Саломе Зурабишвили от должности президента Грузии в порядке импичмента, парламент должен поддержать это решение голосами 100 депутатов.

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Конституционный суд Грузии признал президента страны Саломе Зурабишвили нарушившей закон из-за ее поездок в европейские страны, несмотря на прямой запрет правительства. Это разрешает процедуру импичмента, заявил председатель КС Мераб Турава.

«Президент Грузии Саломе Зурабишвили 31 августа, 1 и 6 сентября 2023 года, во время зарубежных рабочих визитов, осуществила представительское полномочие в сфере внешней политики без согласия правительства, тем самым нарушила конституцию», - приводит слова Туравы РИА Новости.

После этого, решение суда должен утвердить парламент, для чего достаточно 100 голосов. У парламентского большинства 84 голоса из 150. Если порог удастся преодолеть - президент будет считаться отстраненной от должности.

Ранее стало известно о том, что премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поддержал решение правящей партии «Грузинская мечта» начать импичмент президенту Саломе Зурабишвили, назвав его справедливым. Он назвал печальным тот факт, что президент страны нарушает закон и делает это демонстративно.