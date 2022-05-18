В стране и мире Дочерняя компания Google в России начала процесс банкротства Максим Крюков Федеральная служба судебных приставов уже открыла исполнительное производство против Google. © Фото: Unsplash Читайте нас на: Российская «дочка» корпорации Google заявила, что предвидит свое банкротство и невозможность исполнения денежных обязательств. Данное обращение было опубликовано на сайте Федресурса. «Компания с 22 марта 2022 года предвидит собственное банкротство и невозможность исполнения денежных обязательств, требований о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) обязанность по уплате обязательных платежей в установленный срок», - следует из обращения юрлица. В начале мая российские приставы открыли исполнительное производство против Google LLC по причине невыплаты наложенного на компанию штрафа. Ранее стало известно, что Роскомнадзор в общей сложности оштрафовал американскую компанию Google уже более чем на семь миллиардов рублей. Причиной штрафных санкций стало неудаление запрещенного в России контента со своих ресурсов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика