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Дочерняя компания Google в России начала процесс банкротства

Максим Крюков
13:45 18.05.2022
Федеральная служба судебных приставов уже открыла исполнительное производство против Google.
Дочерняя компания Google в России начала процесс банкротства
© Фото: Unsplash
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Российская «дочка» корпорации Google заявила, что предвидит свое банкротство и невозможность исполнения денежных обязательств. Данное обращение было опубликовано на сайте Федресурса.

«Компания с 22 марта 2022 года предвидит собственное банкротство и невозможность исполнения денежных обязательств, требований о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) обязанность по уплате обязательных платежей в установленный срок», - следует из обращения юрлица.

В начале мая российские приставы открыли исполнительное производство против Google LLC по причине невыплаты наложенного на компанию штрафа.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор в общей сложности оштрафовал американскую компанию Google уже более чем на семь миллиардов рублей. Причиной штрафных санкций стало неудаление запрещенного в России контента со своих ресурсов.

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