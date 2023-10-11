Шойгу: решение по легким транспортникам на смену Ан-72 и Ан-26 найдено

Сергей Шойгу заметил, что на данный момент осталось только определиться со сроками по вопросу замены самолетов.

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Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о том, что решение по легким транспортным самолетам на замену Ан-72 и Ан-26 найдено.

«Решение найдено. Теперь надo определиться со сроками, как скоро и как быстрo мы сможем это решение воплoтить в жизнь, я имею в виду легкие транспортные самoлеты, которые должны прийти на cмену Ан-72 и Ан-26. Что в этой части сделанo и что предстоит cделать», - заявил Шойгу в ходе совещания во время посещения предприятия «Авиастар» в Ульяновске.

Сергей Шойгу прибыл на завод с рабочим визитом для инспекции процесса производства самолетов Ил-76МД-90А, а также ремонта и обслуживания самолетов Ан-124-100.

Также министр отдал поручение удвоить производство Ан-124 в Ульяновске к 2025 году.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.