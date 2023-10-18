Путин заявил, что проинформировал Си Цзиньпина о ситуации на украинском треке
Владимир Путин отметил, что он разговаривал с председателем КНР три часа.
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Президент России Владимир Путин заявил, что проинформировал председателя КНР Си Цзиньпина относительно ситуации на украинском треке.
Также Путин отметил, что он разговаривал с председателем Китая три часа. Также были обсуждены двусторонняя повестка и ситуация на Ближнем Востоке.
Ранее Владимир Путин констатировал огромные украинские потери в ходе неудачного контрнаступления ВСУ.