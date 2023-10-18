В стране и мире Путин заявил, что проинформировал Си Цзиньпина о ситуации на украинском треке Тимур Шерзад Владимир Путин отметил, что он разговаривал с председателем КНР три часа. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Президент России Владимир Путин заявил, что проинформировал председателя КНР Си Цзиньпина относительно ситуации на украинском треке. Также Путин отметил, что он разговаривал с председателем Китая три часа. Также были обсуждены двусторонняя повестка и ситуация на Ближнем Востоке. Ранее Владимир Путин констатировал огромные украинские потери в ходе неудачного контрнаступления ВСУ. Экспертное мнение и аналитика