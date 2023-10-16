Путин назвал огромными потери ВСУ в ходе контрнаступления

По мнению президента Владимира Путина, переговоры о мире на Украине возможны, если официальный Киев проявит в них заинтересованность.

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Президент Владимир Путин констатировал отсутствие результатов украинского контрнаступления и назвал потери ВСУ огромными. В интервью журналисту Центрального телевидения Китая в преддверии визита в Пекин российский лидер рассказал, каким видит мир на Украине и что необходимо для начала переговоров с Киевом. Впрочем, пока украинские власти предпочитают вести боевые действия, уточнил Путин.

«Начали боевые действия активные - контрнаступление так называемое. Оно с 4 июня продолжается, пока результатов нет. Есть только огромные потери. Потери просто огромные: один к восьми примерно, если в соотношении», - сказал Путин.

Российский президент напомнил, что военные действия на Украине начались еще в 2014 году, когда западные страны выступив гарантами на переговорах властей с оппозицией способствовали государственному перевороту. Официальные лица США прямо заявили, что потратили на это большие деньги, сказал Путин.

Сегодня диалог о мире невозможен, потому что Владимир Зеленский издал декрет, запрещающий ведение переговоров с Москвой, уточнил Путин. Для начала разговора, если украинская сторона в нем заинтересована, необходимо отменить декрет и объявить о своей готовности. Москва готова, в том числе с учетом предложений китайских партнеров, добавил Путин.