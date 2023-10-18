В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путин и Си Цзиньпин начали переговоры в Пекине

Ян Брацкий
07:03 18.10.2023
Третий международный форум «Один пояс - один путь» объединил интересы представителей 130 стран и 30 международных организаций.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: kremlin.ru
Читайте нас на:

Президент Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин начали переговоры на полях Третьего международного форума «Один пояс - один путь».

Ожидается, что лидеры затронут вопросы двусторонних отношений, взаимовыгодного экономического сотрудничества, а также обсудят широкий спектр международных проблем.

Третий международный форум «Один пояс - один путь» стартовал в Пекине сегодня, 18 октября. На торжественной церемонии открытия выступил председатель КНР Си Цзиньпин. На форуме соберутся представители 130 стран и 30 международных организаций. Со своей речью к участникам мероприятия ранее обратился Владимир Путин.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
06:22 В стране и мире
Видео
Операторы FPV-дронов уничтожили трех боевиков в блиндаже в районе Вербового
04:45 В стране и мире
В Пентагоне подтвердили приказ о подготовке к развертыванию на Ближнем Востоке
03:48 В стране и мире
Антонов назвал поставки Киеву дальнобойных ракет ATACMS грубейшей ошибкой
02:40 В стране и мире
Президент Палестины назвал удар по больнице в Газе «военной резней»
02:22 В стране и мире
Байден отменил поездку в Иорданию на встречу с лидерами арабских государств
Популярное
Видео
Сотрудница УК в Щелкове переехала девушку после встречи с возмущенными жильцами
Евродепутатов повезли на поезде в сторону «Диснейленда» вместо Европарламента
Видео
ЦБ РФ представил модернизированные купюры номиналом 1000 и 5000 рублей
Видео
Путин сказал, как принципы дзюдо помогли ему в политике
Al-Mashhad Al-Yemeni: в Судане в перестрелке погибли восемь украинских наемников
Видео
«Словно вымер»: почти все жители израильского Сдерота экстренно покинули город
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.