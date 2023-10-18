В стране и мире Путин и Си Цзиньпин начали переговоры в Пекине Ян Брацкий Третий международный форум «Один пояс - один путь» объединил интересы представителей 130 стран и 30 международных организаций. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: kremlin.ru Читайте нас на: Президент Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин начали переговоры на полях Третьего международного форума «Один пояс - один путь». Ожидается, что лидеры затронут вопросы двусторонних отношений, взаимовыгодного экономического сотрудничества, а также обсудят широкий спектр международных проблем. Третий международный форум «Один пояс - один путь» стартовал в Пекине сегодня, 18 октября. На торжественной церемонии открытия выступил председатель КНР Си Цзиньпин. На форуме соберутся представители 130 стран и 30 международных организаций. Со своей речью к участникам мероприятия ранее обратился Владимир Путин. Экспертное мнение и аналитика