Путин: Россия ратифицировала акт об испытаниях ядерного оружия, а США нет

Глава государства напомнил, что есть два условия для применения нашей страной ядерного оружия.

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В Вашингтоне только поставили подпись под актом о запрете испытаний ядерного оружия, в то время как Москва этот акт и подписала, и ратифицировала. На это в ходе пленарной сессии «Валдая» обратил внимание президент России Владимир Путин.

В эти дни (2-5 октября) в Сочи проходит заседание дискуссионного клуба. Сегодня глава государства выступил с речью, после чего начал отвечать на вопросы модератора и гостей из зала.

«Я слышу уже призывы, допустим, начать испытания ядерного оружия, вернуться к испытаниям... США подписали соответствующий международный акт... Россия подписала и ратифицировала, а Соединенные Штаты подписали, но не ратифицировали», - заметил Путин.

Отвечая на соответствующий вопрос, российский лидер напомнил, что есть два повода для применения нашей страной ядерного оружия.