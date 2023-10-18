Байден заявил, что удар по больнице в Газе нанесла «другая команда»

В результате удара по больнице Аль-Ахли в секторе Газа погибли около 800 человек.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Israel government press office, AP

Прибывший в Израиль президент США Джо Байден заявил, что разрушительный удар по больнице Аль-Ахли был нанесен «другой командой» (other team).

В эти минуты глава Белого дома проводит переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Перед началом беседы глава кабмина выступил с краткой речью, но не упомянул инцидент в Газе ни разу.

Удар по больнице был нанесен минувшей ночью. Его жертвами стали около 800 человек, включая женщин, детей и беженцев. Стороны конфликта обвинили друг друга. МИД России выступил с осуждением атаки, назвав ее преступлением и актом расчеловечивания.