NYT: Израиль запросил у США $10 миллиардов военной помощи

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Израиль обратился к Соединенным Штатом с просьбой предоставить помощь на сумму десять миллиардов долларов. Об этом сообщило американское издание New York Times со ссылкой на три источника, знакомые с вопросом.

В публикации уточняется, что американские власти рассматривают возможность разработать пакет, который объединил бы помощь Израилю и Украине, финансирование укрепления границы между США и Мексикой, а также помощь Тайваню. Конгресс ведет работу по данному вопросу с Белым домом.

«Законодатели обсудили предоставление Израилю 155-миллиметровых боеприпасов, запасных боеприпасов для системы противоракетной обороны «Железный купол», высокоточных бомб», - приводит издание слова американского сенатора, сказанные в воскресенье.

В воскресенье 15 октября в Соединенных Штатах заявили о том, что не собираются отправлять войска для непосредственного участия в конфликте, однако допустили возможность десантирования армейских подразделений на Ближний Восток для освобождения американцев, оставшихся в заложниках у боевиков.