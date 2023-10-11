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США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $200 млн

Алина Луговая
12:34 11.10.2023
По словам главы Пентагона Ллойда Остина, Киеву планируется направить боеприпасы AIM-9M для новой системы ПВО, противотанковые средства и артиллерийские снаряды.
США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $200 млн
© Фото: Airman 1st Class Amanda Jett, Keystone Press Agency, Globallookpress
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США выделят Украине новый пакет военной помощи в размере 200 млн долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Пентагона Ллойда Остина на открытии заседания контактной группы поддержки Украины.

«США объявили о новом пакете оборонной помощи Украине на 200 млн долларов», - заявил Остин, открывая заседание контактной группы поддержки Украины.

Глава Пентагона добавил, что в рамках нового пакета военной помощи Украине предполагается поставить боеприпасы AIM-9M для новой системы ПВО, которая в ближайшее время будет доставлена Киеву, снаряды для артиллерии, противотанковые средства и оборудование для борьбы с дронами.

В общей сложности объем помощи США Украине с февраля 2022 года достигнет отметки почти в 44 миллиарда долларов, отметил шеф Пентагона. По данным американских СМИ, если учитывать экономическую и гуманитарную помощь, то это более 100 миллиардов долларов.

Ранее президент Словакии Зузана Чапутова заблокировала отправку Киеву пакета военной помощи. В начале октября в стране в ходе парламентских выборов победила пророссийская партия Роберта Фицо, обещающая избирателям прекратить оказание помощи Украине. Оборонное ведомство страны предполагало, что утвержденный предыдущими властями пакет помощи будет все же направлен Киеву, однако президент Словакии призвала дождаться формирования новой коалиции и с уважением относиться к демократическим выборам в стране.

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