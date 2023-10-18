«Хезболла» объявило среду «днем гнева» против Израиля

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Ливанское движение «Хезболла» объявляет среду днем беспрецедентного гнева против Израиля. Об этом группировка сообщает в своем Telegram-канале.

«Человечество скорбит об ужасающем и жестоком преступлении, совершенном сионистскими бандами и преступниками в баптистской больнице Газы. Это унесло жизни сотен невинных мучеников. Завтра среда, день беспрецедентного гнева против врага и его преступлений, а также в связи с визитом Байдена» - говорится в сообщении ливанской группировки.

Напомним, представитель Минздрава сектора Газа сообщил, что Израиль нанес удар по баптистской больнице «Аль-Ахли». По данным Al Arabia число погибших в результате авиаудара на данный момент составляет 800 человек. В свою очередь, ЦАХАЛ допускает, что в больницу Газы попала ракета ХАМАС.

Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур в автономии и отказался участвовать во встрече с президентом США Джо Байденом, королем Иордании Абдаллой Вторым и президентом Египта Абдель-Фаттахом ас-Сиси 18 октября в столице Иордании