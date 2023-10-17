В Пекине стартует международный форум «Один пояс - один путь»

Третий международный форум «Один пояс - один путь» проходит в год десятилетия одноименной инициативы, предложенной председателем КНР Си Цзиньпином.

© Фото: Алексей Никольский, РИА Новости

В Пекине начинает работу третий форум международного сотрудничества «Один пояс - один путь», на котором, в частности, должны состояться переговоры президента России Владимира Путина и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.

Международный форум проходит в год десятилетия одноименной инициативы, которая была предложена китайским лидером.

В преддверии своего визита в Пекин Владимир Путин отметил, что российско-китайские отношения имеют фундаментальное значение для стабильности в мире. Вместе с главой Российского государства прибудет и внушительная делегация - представители энергетического и финансового блоков правительства, а также главы крупных компаний. Накануне в китайскую столицу прибыл министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и Си Цзиньпин наверняка смогут найти время для беседы тет-а-тет в ходе предстоящего мероприятия. По словам представителя Кремля, одной из главных тем обсуждения лидеров двух стран может стать актуальная обстановка в мире.