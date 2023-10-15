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Песков: Путин и Си Цзиньпин наверняка побеседуют тет-а-тет в Пекине

Никита Черненко
14:44 15.10.2023
Во время визита Владимира Путина форума «Один пояс - один путь» в Пекине президент может провести доверительную беседу с председателем КНР.
Песков: Путин и Си Цзиньпин наверняка побеседуют тет-а-тет в Пекине
© Фото: The Kremlin Moscow, Globallookpress
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин и глава китайского государства Си Цзиньпин наверняка смогут найти время для беседы тет-а-тет в ходе предстоящего форума «Один пояс - один путь» в Пекине, куда прилетит российский президент. Об этом он сказал в ходе интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Пресс-секретарь подчеркнул, что одной из главных тем обсуждения политиков может стать актуальная обстановка в мире, учитывая важность обеих стран в международных делах и тесное сотрудничество Москвы и Пекина. Он отметил, что Путин и Си Цзиньпин наверняка смогут найти время для приватного диалога.

«В гостях у председателя Си Цзиньпина будет очень много гостей. Хотя президент Путин будет главным гостем. Но в том, что они найдут время для того, чтобы доверительно пообщаться с глазу на глаз, у меня нет сомнений», - сказал Песков.

Ранее президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину заявил, что США уже предприняло множество попыток ухудшить отношения России и Китая. Глава государства также отметил, что РФ и КНР не пытаются создать военно-политический союз.

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