ЦАХАЛ показал удары по военным объектам «Хезболлы» в Ливане

Израильская армия ударила по военным объектам «Хезболлы» в Ливане в ответ на обстрел территории еврейского государства в понедельник.

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Армия обороны Израиля нанесла удары по объектам военной инфраструктуры движения «Хезболла» в Ливане. Об этом ЦАХАЛ сообщил в своем Telegram-канале.

В заявлении командования израильских ВС говорится, что атака стала ответом на обстрел территории Израиля, который произошел в понедельник, 16 октября.

Накануне были опубликованы кадры ударов израильской армии по военным объектам «Хезболлы» в Ливане. Атака также была ответной мерой на обстрел территории еврейского государства.

Ранее глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что в ближайшее время можно ожидать превентивные действия в отношении Израиля. По словам министра, действия ЦАХАЛ в секторе Газа не останутся без последствий.