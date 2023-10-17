В МИД Ирана анонсировали «превентивные меры» против агрессии Израиля

В МИД Ирана заявляют, что превентивные меры против армии Израиля ожидаются в ближайшие часы.

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Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что в ближайшие часы можно ожидать превентивные действия в отношении Израиля. Глава МИД Ирана добавил, что действия Израиля в секторе Газа не останутся без последствий.

«Лидеры Сопротивления не позволят сионистскому режиму предпринимать какие-либо действия в Газе. Мы не можем быть безразличными к военным преступлениям, совершенным против народа Газы» - цитирует Абдоллахиана Reuters.

Также Амир Абдоллахиан обратился и к США, призывая не отправлять «лицемерные послания». Глава МИД Ирана советует Вашингтону обратить внимание на прекращение военных преступлений против мирного населения в секторе Газа.

Накануне Израиль сообщил о готовности к наземной операции в области сектора Газа. ЦАХАЛ собрал у границ сектора Газа сотни единиц тяжелой техники - танки, БМП и самоходные орудия. Ближайшие города, включая израильский Сдерот, эвакуированы.