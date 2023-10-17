Бельгийские СМИ установили личность убившего двух шведских фанатов в Брюсселе

Подозреваемым, который до сих пор не задержан брюссельской полицией, оказался 45-летний выходец из Туниса, его зовут Абдесалем Л.

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Напавший на шведских футбольных болельщиков в Брюсселе является выходцем из Туниса. Об этом сообщили бельгийские средства массовой информации.

По предварительным данным, преступнику 45 лет, его зовут Абдесалем Л. Злоумышленник якобы был известен бельгийским спецслужбам своими радикальными взглядами. По информации портала Sudinfo, в его доме в брюссельской коммуне Скарбек правоохранители уже провели обыски. Мужчина до сих пор разгуливает по улицам города. В Бельгии уровень террористической угрозы был повышен до максимального.

По словам главы МИД королевства, произошедшее является терактом. Аджа Лябиб также заявила, что для борьбы с радикализмом должны быть мобилизованы все необходимые средства.

В связи со стрельбой в Брюсселе УЕФА принял решение отменить встречу между сборными Бельгии и Швеции. По словам главы Шведского футбольного союза Фредрика Райнфельдта, решение не доигрывать матч отборочного турнира Евро-2024 было лучшим из возможных.