Глава МИД Бельгии назвала терактом убийство двух футбольных фанатов в Брюсселе

Неизвестный мужчина, заявивший о своей принадлежности к террористической группировке ИГИЛ*, застрелил двух шведских футбольных болельщиков в центре Брюсселя.

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Убийство двух футбольных болельщиков из Швеции в Брюсселе является терактом. Об этом заявила министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб.

«Я в ужасе от террористического акта, унесшего две жизни в самом центре Брюсселя. Для борьбы с радикализмом должны быть мобилизованы все необходимые средства», - написала она на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

По данным портала Sudinfo, устроивший стрельбу в бельгийской столице мужчина после того, как совершил преступление, записал видео, в котором заявил о своей принадлежности к группировке ИГИЛ* (запрещенная в РФ террористическая организация). По словам злоумышленника, он застрелил двух человек, чтобы «отомстить за мусульман»

После инцидента матч сборных Бельгии и Швеции, который проходил в рамках отбора к чемпионату Европы 2024 года, был прерван. В королевстве повысили уровень террористической угрозы до максимального, передает ТАСС.

Сегодня вечером бельгийская ежедневная газета Het Laatste Nieuws сообщила, что в Брюсселе были застрелены двое граждан Швеции. Погибшие были болельщиками национальной сборной по футболу. Преступник скрылся с места происшествия.

* ИГИЛ (ИГ, «Исламское государство») - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.