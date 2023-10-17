УЕФА вынес решение по прерванному из-за стрельбы матчу Бельгия - Швеция

После консультаций с командами и местными правоохранительными органами УЕФА принял решение отменить матч.

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Матч в рамках отборочного турнира Евро-2024 между сборными Бельгии и Швеции не будет доигран в связи со стрельбой в Брюсселе. Соответствующее решение вынес Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Из-за предполагаемого теракта в Брюсселе после консультаций с обеими командами и местными правоохранительными органами было принято решение об отмене отборочного матча Евро-2024 между Бельгией и Швецией», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте футбольной организации.

Напомним, накануне вечером неизвестный устроил перестрелку в бельгийской столице. Мужчина убил двух шведов, которые приехали в Брюссель поболеть за свою национальную сборную. После преступления он заявил, что принадлежит к террористической группировке ИГИЛ* (запрещена в РФ).

Злоумышленник скрылся с места ЧП, его до сих пор не поймали. В стране повысили уровень террористической угрозы до максимального. Глава МИД Бельгии Аджа Лябиб назвала произошедшее терактом.

* ИГИЛ (ИГ, «Исламское государство») - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.