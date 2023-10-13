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Путин заявил, что Грузия и Украина не принимают участия в СНГ, хотя и числятся в составе

Никита Черненко
13:23 13.10.2023
Президент России отметил, что Украина и Грузия все еще считаются членами СНГ, несмотря на то, что не действуют в формате содружества, а Молдавия утрачивает свою идентичность.
Путин заявил, что Грузия и Украина не принимают участия в СНГ, хотя и числятся в составе
© Фото: ТРК «Звезда»
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Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе заседания в узком составе Совета глав государств СНГ прокомментировал факт нахождения Украины и Грузии в составе СНГ, хоть они и не работают в этом формате.

Глава государства отметил, что отход Грузии от СНГ начался с неудачных попыток решения внутренних проблем с помощью атак на Южную Осетию. Молдавия, которая в свое время ратифицировала соглашение о создании СНГ, по мнению Владимира Путина сегодня почти утратила свою идентичность и назвал это «выбором молдавских властей». Президент также напомнил, что Украина полноценно так и не присоединилась к СНГ.

«Украина подписала когда-то основополагающие документы по СНГ, но ведь на самом деле в полном формате так и не присоединилась», - подчеркнул Путин.

Путин прибыл в столицу Киргизии Бишкек 12 октября для участия в саммите СНГ. В его ходе он также прокомментировал аплодисменты нацисту в канадском парламенте, назвав их отвратительными.

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