Утверждено обвинительное заключение террористке Дарье Треповой*

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Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение Дарье Треповой* по делу о теракте, унесшем жизнь русского писателя, участника спецоперации и блогера Владлена Татарского (Максима Фомина). Об этом говорится на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

Девушка обвиняется в совершении теракта, незаконном ношении взрывных устройств и приобретении поддельных документов. Также обвинение предъявлено Дмитрию Касинцеву - он укрывал террористку, зная о совершенном ею преступлении.

Согласно версии следствия, террористка, разделяя направленные против спецоперации взгляды ее неустановленных соучастников, вошла в состав организованной группы для совершения теракта. Его целью была дестабилизация органов государственной власти России и понуждение их к принятию решению о прекращении специальной военной операции по защите Донбасса.

В прокуратуре заявили, что террористы разработали для Треповой* легенду - она, выполняя указания организаторов, много раз посещала патриотические мероприятия с участием Татарского с целью войти в доверие. При этом террористка представлялась чужим именем.

На очередной встрече 2 апреля 2023 года в петербургском кафе Дарья Трепова* вручила Владлену самодельное взрывное устройство, замаскированное под статуэтку. Владлен Татарский погиб, а еще 52 участника встречи получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Трепова* же, скрываясь от правоохранительных органов, прибыла в квартиру Дмитрия Касинцева. Он, зная о причастности террористки ко взрыву, укрывал ее вплоть до обнаружения и задержания.

* Дарья Трепова - внесена в реестр террористов и экстремистов.