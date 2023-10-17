Хаменеи: никто не остановит мусульман, если Израиль продолжит свои действия

Силы сопротивления дойдут до исступления, предупредил он.

© Фото: Iranian Supreme Leader'S Office, Keystone Press Agency, Global Look Press

Верховный руководитель Ирана Али Хаменеи заявил, что никому не удастся остановить мусульман, если ЦАХАЛ будет продолжать свои преступления в зоне конфликта между Палестиной и Израилем, сообщает IRNA.

«Силы сопротивления дойдут до исступления, никто уже не сможет остановить их», - цитирует его RT.

Кроме того, иранский лидер считает, что действия Израиля являются геноцидом, происходящим на виду у всего мира. Он также призвал судить власти Израиля.

Напомним, что утром 7 октября произошло обострение палестино-израильского конфликта - Израиль был подвергнут массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, впоследствии боевики ХАМАС начали проникать на территорию страны.

Позже израильская сторона приступила к ответным ударам по объектам в секторе Газа.