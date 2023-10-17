Израиль уничтожил четверых диверсантов на границе с Ливаном

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Израильские военные нанесли удар по отряду боевиков, которые пытались проникнуть через ограждение безопасности Ливана и заложить взрывное устройство. На опубликованных кадрах ликвидация четырех диверсантов, уточнили в израильском Минобороны.

Ранее армия обороны Израиля нанесла массированные удары по объектам военной инфраструктуры группировки «Хезболла» в Ливане.

Командир ЦАХАЛ заявил, что этот удар стал ответом на приграничный инцидент, произошедший ранее.