Пашинян допустил подписание мирного соглашения с Баку до конца года

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян допустил подписание мирного соглашения с Азербайджаном до конца 2023 года. Выступая перед европейскими парламентариями, Пашинян перечислил основные принципы нормализации армяно-азербайджанских отношений. Главным из них является подтверждение территориальной целостности Армении со стороны официального Баку.

«Если перечисленные мной принципы будут официально подтверждены, тогда подписание соглашения о мире и нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном будет в высокой степени реалистично к концу этого года», - цитирует Пашиняна RT.

Ранее глава армянского кабмина заявил, что у Еревана и Баку есть предварительная договоренность о встрече в Брюсселе.

В минувшее воскресенье президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в церемонии поднятия государственного флага на территории Сарсангского водохранилища - крупнейшего в Нагорном Карабахе. Кроме того, Алиев поднял флаги в ряде городов Карабаха, в том числе в Ханкенде, Хаджалы и Агдери.