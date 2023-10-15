Алиев поднял флаг Азербайджана у Сарсангского водохранилища

© Фото: Официальный сайт Президента Азербайджанской Республики, president.az

Торжественная церемония подъема государственного флага Азербайджана на территории Сарсангского водохранилища прошла 15 октября с участием президента страны Ильхама Алиева.

«Ильхам Алиев водрузил государственный флаг Азербайджанской Республики на территории Сарсангского водохранилища», - сообщило ИА Azertag.

Сегодня же Алиев поднял флаги Азербайджана в ряде городов Карабаха, в том числе в Ханкенде, Хаджалы и Агдери.

Напомним, что Сарсангское водохранилище - крупнейшее в Карабахе, которое обеспечивает работу Сарсангской ГЭС и полив сельхозугодий всего региона, перешло под юрисдикцию Баку в сентябре 2023 после роспуска органов власти Нагорного Карабаха и присоединения к Азербайджану.