Баку и Ереван предварительно договорились встретиться в Брюсселе

Никол Пашинян предварительно договорился встретиться с Ильхамом Алиевым в Брюсселе.

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что у Баку и Еревана есть предварительная договоренность о встрече в Брюсселе.

«О готовности провести эту встречу заявили и мы, и Азербайджан <...> будет означать, что стороны хотят двигаться к миру», - цитирует ТАСС слова Пашиняна.

Армянский премьер добавил, что подобная встреча означает высокую вероятность (70%) подписания мирного договора уже через 2-3 месяца.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым. Во время беседы была затронута тема Нагорного Карабаха.