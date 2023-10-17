Полиция Бельгии подтвердила гибель брюссельского стрелка

В результате произошедшего погибли два болельщика сборной Швеции по футболу.

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Мужчина, устроивший стрельбу в Брюсселе накануне, был убит в ходе задержания, его личность удалось установить, говорится в сообщении Федерального кризисного центра.

Напомним, в минувший понедельник неизвестный открыл огонь в столице Бельгии, в результате произошедшего погибли два болельщика сборной Швеции по футболу. В бельгийском Министерстве иностранных дел случившееся назвали терактом.

«Подозреваемый, открывший огонь вчера вечером в Брюсселе, был идентифицирован, он умер», - сообщил центр в соцсети X (бывший Twitter).

Ранее появились сообщения, что брюссельского стрелка тяжело ранили при задержании. Позже в местных СМИ утверждалось, что мужчину ликвидировала полиция.