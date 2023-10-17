В США подготовят законопроект на случай войны Израиля с Ираном

Глава комитета палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол уточнил, что Иран как государство будет включен в законопроект, если участие в боях примут его вооруженные силы.

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В США разработают законопроект, позволяющий задействовать армию в случае дальнейшей эскалации палестино-израильского конфликта. Его разработкой займется палата представителей, уточнил глава комитета по иностранным делам Майкл Маккол.

«Я надеюсь, что мне никогда не придется подписывать этот законопроект. Но у нас на Ближнем Востоке есть ситуация, которая день ото дня обостряется», - рассказал Маккол в интервью CNN.

По его словам, конфликт может разрастись в случае начала Израилем наземной операции в секторе Газа. Ранее ливанское движение «Хезболла» и Иран пригрозили открыть второй фронт в случае, если Израиль решится войти в анклав. Маккол уточнил, что Иран не будет упомянут в законопроекте как сторона конфликта, речь идет о шиитских ополченцах и боевиках. В случае если в боях будет задействована иранская армия, придется добавить в проект целое государство, пригрозил глава комитета.

Ранее Пентагон сообщил о готовности отправить в зону конфликта до 2 000 морских пехотинцев. Уточняется, что непосредственного участия в боевых действиях солдаты США принимать не будут. Их задача - инструктирование на местах и оказание медицинской помощи раненым.