Путин: для России важен внеблоковый статус Украины

Российский лидер призвал страны Запада прислушаться к позиции России по вопросу участия Киева в НАТО.

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Включение Украины в состав НАТО и дальнейшее расширение блока на восток создает угрозу для России, важно, чтобы на Западе «услышали» позицию Москвы. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время интервью китайской Медиакорпорации перед поездкой в Китай.

«Для нас чрезвычайно важен внеблоковый характер Украины», - сказал Путин, отвечая на вопрос китайского журналиста о ситуации на Украине.

Российский лидер добавил, что ранее России были даны обещания о нерасширении Североатлантического альянса на восток, однако с 1991 года блок пять раз осуществлял прием новых участников. По словам президента, обеспечение безопасности одних стран не может сопровождаться «подрывом» безопасности других государств.

Накануне президент России дал большое интервью представителям КНР, в рамках которого затронул также вопросы многополярности, международного права и итоги украинского контрнаступления в зоне спецоперации. По словам Путина, потери украинской стороны «просто огромны», а результатов как таковых нет.