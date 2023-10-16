Путин: Киев должен отменить запрет на переговоры для начала диалога с Россией

Президент Владимир Путин также указал на то, что расширение НАТО за счет Украины создает угрозу для России.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Александр Кряжев, РИА Новости

В настоящее время на повестке дня стоит обеспечение равной безопасности для всех, поскольку нельзя «строить безопасность» одних стран за счет ее «подрыва» у других. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время интервью Медиакорпорации Китая накануне своей поездки в КНР.

Он также добавил, что на Западе еще в начале 1990-х годов давали обещание не расширять североатлантический альянс на восток, которое не было выполнено. К данному моменту с тех пор участники НАТО провели пять волн расширения блока в восточном направлении.

«И каждый раз мы высказывали свою озабоченность. И каждый раз нам говорили "ну да, мы обещали вам не расширять НАТО на восток, но это же были устные обещания, а где бумажка с нашей подписью? Бумажки нет, ну всё, до свидания"», - заявил Путин, отвечая на вопрос журналиста о ситуации на Украине.

По словам президента, Россия так же, как и все другие страны мира имеет право на безопасность, однако включение Украины в НАТО создает «угрозу» для российского государства, на что Москва указывает западным государствам. Если в Киеве хотят начать переговоры с Москвой, ему необходимо отменить декрет о запрете на переговоры и указать на готовность к диалогу.

В столице Китая Пекине 17-18 октября пройдет Третий Международный форум «Один пояс - один путь», в рамках которого запланированы российско-китайские переговоры, а также ряд двусторонних встреч. Перед своим визитом в Пекин президент России дал масштабное интервью, в котором помимо вопроса глобальной безопасности, затронул темы многополярности и международного права.