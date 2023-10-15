Путин заявил, что Россия реагирует на подготовку Украины к наступательным действиям

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Украина на отдельных участках боевых действий активно готовится к проведению наступательных операций. Россия реагирует на это соответствующим образом. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Мы знаем, что на отдельных участках боевых действий противоборствующая сторона готовит новые активные наступательные операции. Мы видим это, знаем и мы тоже соответствующим образом на это реагируем», - заявил Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин».

Происходящее на всей линии боевого соприкосновения Путин охарактеризовал как «активная оборона» - российские Вооруженные силы улучшают свое положение по всей ширине линии.

«Я хочу поблагодарить Вооруженные силы, руководство Вооруженных сил - но прежде всего бойцов наших на передних рубежах. За их мужество и героизм», - заявил Путин.

Также Путин заявил, что украинское контрнаступление полностью провалилось. Ранее президент России отметил, что киевский режим лишился 71,5 тысячи боевиков. Также украинские боевики потеряли 543 танка и почти 18 тысяч бронемашин.