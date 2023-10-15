В стране и мире спецоперация Путин заявил, что контрнаступление Украины провалилось полностью Игнат Далакян По словам президента РФ, противник на отдельных участках готовит новые наступательные операции. © Фото: РИА Новости Читайте нас на: Президент Российской Федерации заявил, что украинское контрнаступление провалилось полностью. Об этом глава государства сообщил Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин». «Что касается контрнаступления, которое якобы буксует. Оно провалилось полностью. Мы знаем, что на отдельных участках боевых действий тем не менее противоборствующая сторона готовит новые активные наступательные операции. Мы видим это. Знаем», - сказал Путин в интервью. Глава государства отметил, что российская сторона на эти действия соответствующим образом реагирует. Ранее Владимир Путин рассказал, когда закончится специальная военная операция. Президент Российской Федерации заявил, что СВО завершится, когда Россия обеспечит безопасность людей, считающих РФ своей Родиной. Экспертное мнение и аналитика