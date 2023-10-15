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Путин заявил, что контрнаступление Украины провалилось полностью

Игнат Далакян
09:58 15.10.2023
По словам президента РФ, противник на отдельных участках готовит новые наступательные операции.
Путин заявил, что контрнаступление Украины провалилось полностью
© Фото: РИА Новости
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Президент Российской Федерации заявил, что украинское контрнаступление провалилось полностью. Об этом глава государства сообщил Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин».

«Что касается контрнаступления, которое якобы буксует. Оно провалилось полностью. Мы знаем, что на отдельных участках боевых действий тем не менее противоборствующая сторона готовит новые активные наступательные операции. Мы видим это. Знаем», - сказал Путин в интервью.

Глава государства отметил, что российская сторона на эти действия соответствующим образом реагирует.

Ранее Владимир Путин рассказал, когда закончится специальная военная операция. Президент Российской Федерации заявил, что СВО завершится, когда Россия обеспечит безопасность людей, считающих РФ своей Родиной.

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