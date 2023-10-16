Путин назвал реалистичными предложения Китая по украинскому конфликту

Президент заявил, что они могли бы лечь в основу мирных переговоров между Москвой и Киевом.

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Предложения Китая по вопросу урегулирования украинского конфликта могли бы стать частью мирных договоренностей, если бы Украина была готова вести переговоры с Россией. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в рамках интервью Медикорпорации Китая.

«Ну мы знаем, естественно, предложения наших китайских друзей. Мы высоко ценим эти предложения. Я считаю, что они вполне реалистичны. Во всяком случае, могли бы быть положены в основу мирных договоренностей», - заявил президент, отвечая на вопрос китайского журналиста.

Владимир Путин поблагодарил китайские власти за их вклад в вопрос урегулирования конфликта на Украине и высоко оценил предложения Китая. Однако отметил факт существования декрета, который запрещает Украине вести мирные переговоры с Россией, что демонстрирует нежелание Киева обсуждать урегулирование кризиса.

Президент России также указал на то, что Украина должна отменить данный декрет и объявить о своей готовности к диалогу, если в Киеве все же хотят начать мирные переговоры с российской стороной. Москва ранее продемонстрировала готовность к таким переговорам.

Владимир Путин дал большое интервью Медиакорпорации Китая (China Media Group, CMG) накануне своего визита в Китай в рамках участия в Международном форуме «Один пояс - один путь». Форум пройдет 17-18 октября в Пекине.