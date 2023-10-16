Новая многополярность: опубликована полная версия интервью Путина китайским СМИ

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Опубликована полная версия интервью президента России Владимира Путина, которое он дал Медиакорпорации Китая (China Media Group, CMG) В преддверии визита в Пекин. Глава российского государства подробно остановился на самых актуальных вопросах международной повестки дня, затронув проблематику глобальной безопасности, многополярности и международного права. Путин отметил, что нельзя строить безопасность одних государств на основе подрыва безопасности других. Российский лидер вспомнил об обещаниях Запада в 91-м году, когда обсуждался вопрос нерасширения НАТО на Восток.

«И каждый раз мы высказывали свою озабоченность, каждый раз нам говорили: "Ну да, мы обещали вам не расширять НАТО, но это же были устные обещания, а где бумажка с нашей подписью? Бумажки нет, ну все, до свидания". Поэтому один из ключевых моментов - это обеспечение равной безопасности для всех. И Россия имеет на это право так же, как любое другое государство», - заявил Путин.

Отдельно российский президент остановился на развитии двусторонних отношений Москвы и Пекина. По словам Путина, это сотрудничество – не результат сиюминутной политической ситуации в мире. Диалог двух великих держав складывался на протяжении долгих лет. И Россия и Китай всегда прислушивались к мнению друг друга, действуя с учетом национальных интересов, уточнил президент.

«Мы всегда по любому вопросу старались найти компромисс. Даже если это были вопросы сложного характера, доставшиеся нам еще из прежних времен. В основе всегда лежала добрая воля», - сказал Путин.

Завтра в Китае открывается Третий Международный форум «Один пояс - один путь». Мероприятие рассчитано на два дня. Накануне в Пекин с официальным визитом прибыл министр иностранных дел Сергей Лавров. Помимо российско-китайских переговоров запланирован еще ряд двусторонних встреч.