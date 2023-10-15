В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путин заявил, что внешняя политика Китая построена на поиске компромиссов

Анастасия Бобылева
05:45 15.10.2023
По словам российского президента, КНР старается найти проекты, которые приведут к достижению общих целей.
Путин заявил, что внешняя политика Китая построена на поиске компромиссов
© Фото: Mikhail Metzel Kremlin Pool Globallookpress
Читайте нас на:

Владимир Путин дал интервью телеканалу CCTV, в котором прокомментировал внешнюю политику Пекина, реализуемую в проекте «Один пояс - один путь». Он  подчеркнул, что Россия не видит со стороны КНР навязывания своих интересов, а видит лишь стремление к сотрудничеству.

«Эта идея... в ее основе лежит попытка объединить возможности многих стран для достижения общих целей, общих целей развития», - подчеркнул он.

По мнению российского президента, внешняя политика Китая основана на поиске компромиссов. Пекин ищет решения, которые будут приемлемы для всех участников.

«Это, на мой взгляд, то, что отличает предложенный председателем Китая проект "Один пояс - один путь" от многих других, которые пытаются реализовать страны с тяжелым колониальным наследием», - заключил президент.

Ранее Владимир Путин поздравил китайского лидера Си Цзиньпина с 74-ой годовщиной образования КНР. В своей телеграмме президент России пожелал председателю КНР благополучия и крепкого здоровья, успехов, а народу Китая - процветания и счастья.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
04:56 В стране и мире
Херш заявил о планах Израиля применить авиабомбы JDAM для атаки по Газе
19:32 В стране и мире
Армия Израиля заявила о подготовке к расширению боевой операции в Газе
18:47 В стране и мире
Financial Times: иностранным гражданам не разрешают покидать Газу через КПП «Рафах»
18:20 В стране и мире
Видео
Колонна израильских танков движется в сторону сектора Газа
17:04 В стране и мире
В ХАМАС назвали убийство гражданских Израиля ошибкой во время военных действий
Популярное
Журналист Херш назвал причину провала армии Израиля при вторжении ХАМАС
Попавшая в плен ХАМАС немка найдена живой в больнице в секторе Газа
«Он был там, на месте»: брат Чубайса прокомментировал слухи о его отъезде из Изариля
Видео
Уничтожение «неуязвимого» израильского танка Merkava Mk4 попало на видео
Видео
«Чертов тупица»: канадец отказался жать руку Трюдо и обругал его
Видео
На заседании Верховной рады порвали штаны депутату Гончаренко
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.