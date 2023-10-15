Путин заявил, что внешняя политика Китая построена на поиске компромиссов

По словам российского президента, КНР старается найти проекты, которые приведут к достижению общих целей.

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Владимир Путин дал интервью телеканалу CCTV, в котором прокомментировал внешнюю политику Пекина, реализуемую в проекте «Один пояс - один путь». Он подчеркнул, что Россия не видит со стороны КНР навязывания своих интересов, а видит лишь стремление к сотрудничеству.

«Эта идея... в ее основе лежит попытка объединить возможности многих стран для достижения общих целей, общих целей развития», - подчеркнул он.

По мнению российского президента, внешняя политика Китая основана на поиске компромиссов. Пекин ищет решения, которые будут приемлемы для всех участников.

«Это, на мой взгляд, то, что отличает предложенный председателем Китая проект "Один пояс - один путь" от многих других, которые пытаются реализовать страны с тяжелым колониальным наследием», - заключил президент.

Ранее Владимир Путин поздравил китайского лидера Си Цзиньпина с 74-ой годовщиной образования КНР. В своей телеграмме президент России пожелал председателю КНР благополучия и крепкого здоровья, успехов, а народу Китая - процветания и счастья.