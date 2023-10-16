Байден заявил об угрозе терактов в США на фоне палестино-израильского конфликта

По словам президента США, власти страны прилагают все усилия, чтобы избежать террористических актов.

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Угроза осуществления террористических актов на территории Соединенных Штатов Америки возросла на фоне эскалации палестино-израильского конфликта. Об этом заявил американский президент Джо Байден, отвечая на вопрос о возможном росте угрозы терактов в США из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Глава Белого дома добавил, что власти страны делают все возможное, чтобы избежать терактов, сообщает RT.

Кроме того, в ходе интервью CBS у американского лидера спросили о его послании Ирану и «Хезболле» на фоне обострения кризиса на Ближнем Востоке. Байден предостерег Тегеран и военизированную ливанскую шиитскую организацию от вовлечения в конфликт между Палестиной и Израилем.

Ранее официальный представитель Госдепартамента США заявил, что не менее 30 американцев погибли из-за противостояния ХАМАС и Израиля. Уточняется, что как минимум 13 человек пропали без вести.