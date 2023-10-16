В Госдепе назвали количество погибших граждан США в Израиле

Представитель дипведомства США сообщил, что жертвами палестино-израильского конфликта стали не менее 30 американских граждан.

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Официальный представитель дипведомства США сообщил, что не менее 30 американских граждан погибли в ходе эскалации израильско-палестинского конфликта. По меньшей мере 13 пропали без вести.

«К настоящему моменту мы готовы подтвердить гибель 30 граждан США. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования пострадавшим и их семьям. Кроме того, нам известно о 13 пропавших без вести американских гражданах» - приводят слова представителя госдепартамента США РИА Новости.

Почти сразу же после атаки со стороны Палестины Байден и Нетаньяху провели телефонный разговор, в ходе которого лидер США выразил безоговорочную поддержку Израилю. Чуть позднее США приступили к поставке в Израиль помощи в сфере безопасности.

7 октября ХАМАС начала обстрел Израиля со стороны сектора Газа, после чего Израиль незамедлительно ввел военное положение на территории страны. На данный момент в результате эскалации палестино-израильского конфликта погибло более 2 700 палестинцев и около 1500 граждан Израиля.