Байден предостерег Иран и «Хезболлу» от вовлечения в конфликт

В ходе интервью CBS у президента США спросили о его послании Ирану и «Хезболле» на фоне обострения палестино-израильского конфликта.

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Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден предостерег Тегеран и военизированную ливанскую шиитскую организацию «Хезболла» от вовлечения в конфликт Палестины и Израиля.

У американского лидера спросили о его послании Ирану и «Хезболле» в связи с обострением ситуации на севере Израиля.

«Нет, нет и еще раз нет», - сказал глава Белого дома в интервью CBS.

Через несколько дней после эскалации палестино-израильского конфликта стало известно, что американский президент на фоне устроил вечеринку в Белом доме. По данным пресс-пула Джо Байдена, лидер страны и первая леди устроили барбекю для сотрудников резиденции и их семей.

Накануне координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что американские войска не будут принимать участие в конфликте между Израилем и сектором Газа. Однако Вашингтон допускает десантирование подразделений ВС США на Ближний Восток для освобождения американцев, которые оказались в заложниках у движения ХАМАС в секторе Газа.